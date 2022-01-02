وزارة السياحة المصرية تنفي غرق متحفي شرم الشيخ والغردقة (صور)

نفت وزارة السياحة المصرية غرق متحفي شرم الشيخ والغردقة بمياه الأمطار التي شهدتها البلاد يوم أمس.

وأكد مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أن هذا الكلام عار تماما من الصحة وأن المتحفين لم يمسسهما أي ضرر وكذلك القطع الأثرية فيهما.

RT

وأضاف أن "كافة المتاحف والمواقع الأثرية على مستوي الجمهورية لم يمسها أي ضرر من جراء مياه الأمطار وأنها تستقبل زوارها بشكل طبيعي"، مشيرا الى أن هناك "غرفة عمليات تم تشكيلها من المجلس الأعلى للآثار بقطاعاته المختلفة لمتابعة كافة المواقع والمتاحف الأثرية على مستوى الجمهورية أول بأول خلال الأيام الماضية بسبب سوء الأحوال الجوية".

RT

وناشد عثمان جميع وسائل الإعلام الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي توخي الحرص والدقة قبل نشر أي أخبار مثل هذه الشائعة التي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة وغضب المواطنين.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT