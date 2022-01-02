سجال حاد وتبادل اتهامات بين أمير سعودي ونجل سعد الجبري إثر تغريدات عن محمد بن سلمان وبايدن

دخل الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، في سجال مع خالد الجبري، نجل المستشار الأمني السعودي السابق سعد الجبري، في "تويتر"، إثر سلسلة تغريدات.

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وعلق خالد الجبري في عدة تغريدات على رفض محكمة أمريكية دعوى قضائية سعودية ضد والده و"مقارنة تعامل الرئيس الأمريكي جو بايدن مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد".

وعلى حسابه الرسمي في "تويتر"، قال خالد الجبري: "مرت سنة ولا يزال محمد بن سلمان يتوسّل ويتسوّل مكالمة هاتفية من بايدن..في المقابل يتم تفعيل امتيازات بايدن الرئاسية والحكومة الأمريكية تتحرك بكامل ثقلها لحماية أسرار الأمن القومي في قضية كيدية ضد مسؤول سابق..الناس مقامات، والدول العظمى تميّز بين رجال الدولة الحقيقيين والصبيان"، وفق وصفه.

مرّت سنة ولا يزال محمد بن سلمان يتوسّل ويتسوّل مكالمة هاتفية من بايدن. في المقابل يتم تفعيل امتيازات بايدن الرئاسية والحكومة الأمريكية تتحرك بكامل ثقلها لحماية أسرار الأمن القومي في قضية كيدية ضد مسؤول سابق.



الناس مقامات، والدول العظمى تميّز بين رجال الدولة الحقيقيين والصبيان. — Khalid Aljabri, MD د.خالد الجبري (@JabriMD) January 1, 2022

وأكمل الجبري: "ومن مظاهر تفريق إدارة بايدن في التعامل مع رجال السياسة ومراهقيها، رفضه للحديث مع محمد بن سلمان بذريعة أن الرئيس الأمريكي لن يتحدث إلا مع نظيره (الملك سلمان)..بينما نجد أن الرئيس بايدن تحدث مع الشيخ محمد بن زايد أكثر من مرة (وهو ولي عهد إمارة أبو ظبي فقط). فعلا..الناس مقامات"، على حد تعبيره.

وتابع: "وقياسا على ذلك، فمن المتوقع أن يكون سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (أمير قطر) أول زعيم خليجي يُستقبل في البيت الأبيض في عهد الرئيس بايدن، اعترافا بدور قطر المحوري في الشرق الأوسط وأن عظمة الدول تقاس بمصداقية قيادتها وأدوارها الدبلوماسية، لا بالمساحات الجغرافية أو الهاشتاقات التويترية".

وقياسًا على ذلك، فمن المتوقع أن يكون سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أول زعيم خليجي يُستقبل في البيت الأبيض في عهد الرئيس بايدن، اعترافاً بدور قطر المحوري في الشرق الأوسط وأن عظمة الدول تقاس بمصداقية قيادتها وأدوارها الدبلوماسية، لا بالمساحات الجغرافية أو الهاشتاقات التويترية. — Khalid Aljabri, MD د.خالد الجبري (@JabriMD) January 1, 2022

من جهته، علق الأمير عبد الرحمن بن مساعد على تغريدات خالد الجبري، وقال في "تويتر": "والدكم الموقر حرامي لذلك هرب، وجاسوس لأمريكا لذلك تحركت الحكومة الأمريكية بكامل ثقلها لحماية أسرار الأمن القومي كما تفضلت..أما عن التسول المزعوم لمكالمة بايدن فإن غدا لناظره قريب وسنعرف جميعا تفاصيل لن تسرك ولن تسر من هم على شاكلتك..احترامي لـ(والدك)! صاحب المجد العصامي".

د.خالد والدكم الموقر حرامي لذلك هرب،وجاسوس لأمريكا لذلك تحركت الحكومة الأمريكية بكامل ثقلها لحماية أسرار الأمن القومي كما تفضلت😀

أما عن التسول المزعوم لمكالمة بايدن فإن غدًا لناظره قريب وسنعرف جميعًا تفاصيل لن تسرك ولن تسر من هم على شاكلتك.

احترامي ل(والدك)!

صاحب المجد العصامي🙏 https://t.co/1e2qNJ3Auz — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) January 1, 2022

ليعود خالد الجبري بالرد قائلا: "المجرم هو من يبتز أب بطفلته البالغة 17 سنة من أجل خصومة بينه وبين ابن عمك الذي كنت تكتب فيه المعلقات ثم خرست بعد أن اختطفه السايكوباثي مع عمك أحمد... خلنا ساكتين، ترا كلنا عيال قرية".

نزلت المعدات الثقيلة.



المجرم هو من يبتز أب بطفلته البالغة ١٧ سنة من أجل خصومة بينه وبين ابن عمك الذي كنت تكتب فيه المعلقات ثم خرست بعد أن اختطفه السايكوباثي مع عمك أحمد. لكن هذا ديدنك، مع من غلب من كفالة عبدالعزيز بن فهد إلى كفالة السايكوباثي.



خلنا ساكتين، ترا كلنا عيال قرية 😉 https://t.co/QtU1KymzAq — Khalid Aljabri, MD د.خالد الجبري (@JabriMD) January 1, 2022

هذا ونشر الأمير عبد الرحمن أبيات من الشعر دون توجيهها إلى أحد، قال فيها: "إحترامي للحرامي .. صاحب المجد العصامي.. صبر مع حنكة وحيطة..وابتدا بسرقة بسيطة..وبعدها سرقة بسيطة..وبعدها تعدى محيطه ..وصار في الصف الأمامي..احترامي للحرامي!"

إحترامي للحرامي ⁰صاحب المجد العصامي ⁰صبر مع حنكة وحيطة ⁰وابتدا بسرقة بسيطة ⁰وبعدها سرقة بسيطة ⁰وبعدها تَعدى محيطه ⁰وصار في الصف الأمامي ⁰احترامي للحرامي ! — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) January 1, 2022

المصدر: RT