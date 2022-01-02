لبنان.. إخماد حريق ضخم بين بلدتي ذوق حلبا والنفيسة شمال البلاد (صور)
Globallookpress
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اندلع حريق ضخم في بساتين الزيتون بين بلدتي ذوق حلبا والنفيسة شمالي لبنان، فيما أدت الرياح إلى تأجيجه وتمدّده ما أثار المخاوف من بلوغه المنازل القريبة.
وعملت سيارات الإطفاء في حلبا وخريبة الجندي على السيطرة على الحريق وإخماده، فيما تستمر عمليات التبريد منعا لتجدد الحريق.
وأفاد موقع LEBANON 24 بأنه من المرجح أن يكون الحريق مفتعلا.
المصدر: "النهار" + LEBANON24
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