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لبنان.. إخماد حريق ضخم بين بلدتي ذوق حلبا والنفيسة شمال البلاد (صور)

أخبار العالم العربي

لبنان.. إخماد حريق ضخم بين بلدتي ذوق حلبا والنفيسة شمال البلاد (صور)
Globallookpress
حريق في لبنان
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اندلع حريق ضخم في بساتين الزيتون بين بلدتي ذوق حلبا والنفيسة شمالي لبنان، فيما أدت الرياح إلى تأجيجه وتمدّده ما أثار المخاوف من بلوغه المنازل القريبة.

وعملت سيارات الإطفاء في حلبا وخريبة الجندي على السيطرة على الحريق وإخماده، فيما تستمر عمليات التبريد منعا لتجدد الحريق.

لبنان.. إخماد حريق ضخم بين بلدتي ذوق حلبا والنفيسة شمال البلاد (صور)

 

لبنان.. إخماد حريق ضخم بين بلدتي ذوق حلبا والنفيسة شمال البلاد (صور)

لبنان.. إخماد حريق ضخم بين بلدتي ذوق حلبا والنفيسة شمال البلاد (صور)

لبنان.. إخماد حريق ضخم بين بلدتي ذوق حلبا والنفيسة شمال البلاد (صور)

وأفاد موقع LEBANON 24 بأنه من المرجح أن يكون الحريق مفتعلا.

المصدر: "النهار" + LEBANON24

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