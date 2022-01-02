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مصر.. موظف يقتل شقيقه بالمقطم في "قعدة مزاج"

أخبار العالم العربي

مصر.. موظف يقتل شقيقه بالمقطم في
AP Amr Nabil
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حبست الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة موظفا 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاعتداء على شقيقه بالضرب ما أدى إلى وفاته، وذلك أثناء "خلوة" لتعاطي المخدرات بحي المقطم.

وأقر المتهم بأنه أثناء تواجده مع المجني عليه بمسكنه لتعاطى المواد المخدرة حدثت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بالتعدي على المجني عليه بالضرب ما أحدث إصابته التي أودت بحياته.

ولاذ بالفرار تاركا باب الشقة مفتوحا، وتظاهر باكتشاف وفاة شقيقه وسرقة جهاز كمبيوتر "لاب توب" عائد للقتيل.

المصدر: "صدى البلد"

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