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الكويت.. السيطرة على أسد يتجول في منطقة الصباحية تبين أن مربيته فتاة (فيديو)

أخبار العالم العربي

الكويت.. السيطرة على أسد يتجول في منطقة الصباحية تبين أن مربيته فتاة (فيديو)
Globallookpress
العاصمة الكويتية
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تمت السيطرة على أسد في منطقة الصباحية من قبل مالكيه يوم أمس الجمعة، بعد أن أثار خروجه بأحد الطرقات هلع السكان.

وقال مصدر أمني لصحيفة "الأنباء" الكويتية إن بلاغا تلقته عمليات الوزارة يوم أمس عن مشاهدة شبل أسد يتجول في أحد الطرقات، وعليه توجه رجال شرطة البيئة إلى المكان.

وأضاف أنه بعد البحث تبين أن الأسد يعود لفتاة وتم التعرف عليها، مشيرا إلى أن والد الفتاة نسّق مع الأشخاص الذين ربوا الشبل ومع شرطة البيئة لتسليمه إليهم بعد السيطرة عليه وإعادته إلى مكانه.

المصدر: "الأنباء" 




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