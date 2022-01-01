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مراسل RT: الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة (فيديو)

أخبار العالم العربي

مراسل RT: الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة (فيديو)
AFP
انفجار في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة
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قال مراسل RT مساء يوم السبت إن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة وأن دوي انفجار سمع في المدينة.

وأضاف المراسل أن الطائرات الحربية الإسرائيلية تحلق بشكل مكثف في سماء القطاع.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الطيران قام باستهداف موقع القادسية غرب محافظة خانيونس.

وذكرت "القناة 13" العبرية أن سلاح الجو قصف أهدافا في قطاع غزة ردا على إطلاق الصواريخ على سواحل تل أبيب.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أفادت في وقت سابق بأن القوات الإسرائيلية قررت الرد على إطلاق الصاروخين من قطاع غزة باتجاه سواحل غوش دان في تل أبيب الكبرى.

جدير بالذكر أن رئيس الأركان الإسرائيلية آفيف كوخافي عقد جلسة تقييم مع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، لبحث سبل الرد على الصاروخين اللذين سقطا صباح السبت في البحر قبالة تل أبيب.

ويأتي انعقاد الجلسة على الرغم من المعلومات التي نشرت وتفيد بأن الإطلاق لم يكن عن قصد، وتم بفعل الأحوال الجوية الماطرة ونتيجة لخلل فني.

المصدر: RT + وكالات

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