مصر.. تفكيك عصابة مخدرات غسلت 70 مليون جنيه
Globallookpress
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في مصر من تفكيك تشكيل عصابي ضم 14 شخصا نشطوا في الاتجار بالمخدرات والترويج لها بمحافظة جنوب سيناء.
وحسب بيان للداخلية المصرية، مارست العصابة سحب وإيداع المبالغ بمختلف البنوك، وأسست أنشطة تجارية واشترت الأراضي والعقارات والسيارات، لإخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، حيث قدرت قيمة ممتلكاتها بنحو 70 مليون جنيه تقريبا.
كما أشارت الوزارة إلى أن 9 من المتهمين الـ14 لهم خلفيات جنائية، وجميعهم مقيمون بمحافظة جنوب سيناء.
المصدر: الداخلية المصرية
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