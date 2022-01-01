اليمن.. القوات الحكومية تعلن إحباط محاولة لتسلل الحوثيين في صعدة

أعلنت قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عن إحباطها محاولة لتسلل الحوثيين لمواقع الجيش بمديرية الصفراء بمحافظة صعدة.

وقال مصدر عسكري لوكالة "سبأ" الحكومية، إن "قوات الجيش أفشلت محاولة تسلل قامت بها عناصر من مليشيا الحوثي على مواقع رأس شجع بمديرية الصفراء".. مشيرا إلى "سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين وفرار من تبقى منهم".

وأضاف المصدر: "مدفعية الجيش الوطني استهدفت تعزيزات كانت تحاول الوصول إلى تلك المواقع".

من جهتها أفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، بأن قصفا سعوديا استهدف صباح اليوم مديرية منطقة الرقو الحدودية في محافظة صعدة، مشيرة إلى أن القصف أدى إلى مقتل أربعة مواطنين وإصابة 4 آخرين بجروح بليغة.

كما أشارت القناة إلى أن طيران التحالف العربي شن 7 غارات على منطقة الفرع وهي إحدى مديريات محافظة صعدة.

المصدر: "المسيرة" + "سبأ"