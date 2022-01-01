المغرب.. 2328 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
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أعلنت وزارة الصحة المغربية يوم السبت أنها سجلت 2328 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وارتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المملكة إلى 965420 حالة.
وأفادت المعطيات الرسمية للوزارة بأن الفترة نفسها سجلت حالتي وفاة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 14851.
وذكرت الوزارة أن 815 تعافوا من الفيروس حيث وصلت حالات التعافي إلى 941008.
المصدر: وسائل إعلام مغربية
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