المغرب.. انتحار مدان بتهمة الإرهاب في سجنه

أعلنت إدارة سجن "تولال 2" المغربي أن "ع.ر" المحكوم بالإعدام أقدم اليوم السبت على الانتحار شنقا بقطعة قماش ربطها بنافذة زنزانته.

وأوضح بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن السجين المتوفى كان يعاني من اضطرابات عقلية ونفسية، ويتابع علاجه داخل المؤسسة والمستشفى الخارجي.

ورغم تدخل طاقم الحراسة والطاقم الطبي التابع للمؤسسة السجنية وتقديم الإسعافات الضرورية للمعني بالأمر، وفق المصدر نفسه، إلا أنه توفى قبل نقله إلى المستشفى الخارجي.

ولفت البلاغ الانتباه إلى أنه "قد تم إبلاغ النيابة العامة المختصة وعائلة السجين المذكور، وذلك وفقا لما ينص عليه القانون".

المصدر: هسبريس