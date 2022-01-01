لم تعرف بعد دوافع الجريمة.. أردني يقتل زوجته في إيرلندا

ألقت الأجهزة الأمنية الإيرلندية في مقاطعة ويكلو القبض على أردني قتل زوجته الأردنية قبل أيام.

وألقي القبض على الزوج بعد يوم من الحادثة، ومثل أمام المحكمة، ووجهت له تهمة القتل العمد.

يذكر أن الزوجة تبلغ من العمر 42 عاما، وهي أم لـ5 أبناء ولم تعرف بعد دوافع الجريمة.

المصدر: وكالات