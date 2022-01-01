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مكتب عبد الله حمدوك ينفي أنباء عن وضعه تحت الإقامة الجبرية للمرة الثانية

أخبار العالم العربي

مكتب عبد الله حمدوك ينفي أنباء عن وضعه تحت الإقامة الجبرية للمرة الثانية
رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
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نفى مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك خبرا متداولا على منصات التواصل الاجتماعي وبعض المحطات الإعلامية بشأن وضعه تحت الإقامة الجبرية للمرة الثانية.

وقال مكتب حمدوك في تغريدة على "تويتر": "نحن ننفي هذا الخبر ونؤكد تمتعه بكامل حريته في التحرك والاجتماع والتواصل".

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المصدر: RT + تويتر

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