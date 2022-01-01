مكتب عبد الله حمدوك ينفي أنباء عن وضعه تحت الإقامة الجبرية للمرة الثانية
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نفى مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك خبرا متداولا على منصات التواصل الاجتماعي وبعض المحطات الإعلامية بشأن وضعه تحت الإقامة الجبرية للمرة الثانية.
وقال مكتب حمدوك في تغريدة على "تويتر": "نحن ننفي هذا الخبر ونؤكد تمتعه بكامل حريته في التحرك والاجتماع والتواصل".
نفي خبر مُتداول— مكتب رئيس الوزراء - السودان (@SudanPMO) January 1, 2022
تتداول منصات التواصل الاجتماعي وبعض المحطات الإعلامية خبراً مفاده وضع الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء في الإقامة الجبرية للمرة الثانية ونحن ننفي هذا الخبر ونؤكد تمتعه بكامل حريته في التحرك والإجتماع والتواصل.
١ يناير٢٠٢٢م pic.twitter.com/Fcbt05AtDO
المصدر: RT + تويتر
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