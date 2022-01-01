"سانا": مسلحون تدعمهم تركيا اختطفوا عددا من أهالي عفرين لطلب الفدية من ذويهم

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن فصائل تدعمها تركيا شنت حملة مداهمات وخطف للمدنيين في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي وقامت بابتزاز ذويهم لدفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم.

ونقلت "سانا" عن مصادر محلية أن "مجموعات إرهابية مما يسمى "فيلق الشام" المرتبطة بقوات الاحتلال التركي داهمت خلال الساعات الماضية المنازل في قرية فافرتين بمنطقة عفرين واختطفت أربعة مدنيين واقتادتهم إلى أحد مقراتها في المنطقة".

ولفتت المصادر إلى أن "عمليات المداهمة ترافقت مع إطلاق للأعيرة النارية لترويع الأهالي وخاصة الأطفال والنساء قبل أن يقوم الإرهابيون باختطاف المدنيين وابتزاز ذويهم بطلب فديات مالية باهظة مقابل الإفراج عنهم".

المصدر: سانا