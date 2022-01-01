مصدر فلسطيني يكشف الحالة الصحية للمعتقل هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 138 يوما (صورة)

نقل نادي الأسير الفلسطيني عن المحامي جواد بولس أن المعتقل في سجون إسرائيل هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 138 يوما، يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة، وأنه في حالة حرجة للغاية.



وبين بولس أنه استنادا إلى تقرير طبي صادر عن أطباء لحقوق الإنسان أرفقوا فيه ملاحظات أساسية ومهمة تتمثل برفض الطاقم الطبي في المستشفى بتزويدهم بمعلومات عن الوضع الصحي لهشام، إضافة إلى عدم قدرة الأطباء الذين قاموا بزيارته، باستيعاب تصرف الأطباء في المستشفيات السابقة بموافقتهم بإعادته إلى السجن، رغم إقرار التقارير بخطورة وضعه الصحي، وأبدوا نوع من الاستغراب والدهشة، علاوة على الإشارة إلى البديهيات الطبية العالمية والمحلية أن المعتقل الذي يتجاوز إضرابه اليوم الـ55، عمليا هو بحالة مواجهة للموت الفجائي، ويجب أن يبقى في المستشفى.

وكان نادي الأسير قد وجه نداءه مجددا لكافة جهات الاختصاص ولكافة المستويات بالتدخل بشكلٍ حاسم وجدي لإنقاذ حياته قبل فوات الآوان، مشددا على أن المعركة التي يخوضها أبو هواش هي معركة من أجل كل فلسطينيّ واجه ويواجه هذه سياسة الاعتقال الإداري.

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RT

يشار إلى أن المعتقل أبو هواش البالغ من العمر (40 عاما) من دورا/ الخليل، وهو معتقل إداريا في الـ27 من شهر أكتوبر عام 2020. وهو متزوج وأب لخمسة أطفال.

المصدر: RT