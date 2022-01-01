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بعد انتشار فيديو لمواطن سعودي يعتدي على نساء في مكان عام.. السلطات تتدخل

أخبار العالم العربي

بعد انتشار فيديو لمواطن سعودي يعتدي على نساء في مكان عام.. السلطات تتدخل
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أعلنت الشرطة السعودية اعتقال مواطن وذلك بعد انتشار فيديو له وهو يعتدي على عدد من النساء في مكان عام.

وصرح المتحدث باسم شرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان بأن المتابعة لجرائم الاعتداء على النفس أسفرت عن القبض على مواطن اعتدى بالضرب على نساء في أحد الأماكن العامة.

وأضاف أنه تم إيقاف المعتدي واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة.

المصدر: صحيفة "عكاظ" السعودية

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