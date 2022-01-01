بعد انتشار فيديو لمواطن سعودي يعتدي على نساء في مكان عام.. السلطات تتدخل
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أعلنت الشرطة السعودية اعتقال مواطن وذلك بعد انتشار فيديو له وهو يعتدي على عدد من النساء في مكان عام.
وصرح المتحدث باسم شرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان بأن المتابعة لجرائم الاعتداء على النفس أسفرت عن القبض على مواطن اعتدى بالضرب على نساء في أحد الأماكن العامة.
شرطة منطقة تبوك تعلن #تم_القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول و هو يعتدي على نساء في أحد الأماكن العامة. pic.twitter.com/zu2uG6tMt2— الموجز السعودي (@saudistuff) December 31, 2021
وأضاف أنه تم إيقاف المعتدي واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة.
المصدر: صحيفة "عكاظ" السعودية
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