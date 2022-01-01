السيسي يوعز بإعداد قاعدة بيانات كاملة لفئة من الشعب المصري

أوعز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع ضم رئيس الحكومة مصطفى مدبولي بإعداد قاعدة بيانات شاملة لتحديد أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في البلاد.

وأوعز السيسي كذلك، بإدماج التخصصات الأكاديمية المتعلقة بالأجهزة التعويضية والعلاج الطبيعي في مناهج الكليات العلمية الحديثة، بهدف تكوين حاضنة تكنولوجية تعمل لصالح المجمع الصناعي المزمع إنشائه لإنتاج الأطراف الصناعية.

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وخلال الاجتماع اطلع السيسي على الجهود الحالية من قبل الجهات المختصة لإنشاء مجمع صناعي شامل، للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ومساعدات الحركة.

ويشار إلى أنه سيتم إنشاء هذا المجمع، بالتعاون مع الخبرة الدولية وكبرى الشركات العالمية.

المصدر: cairo24