دبي تحتفي بالعام الجديد 2022 بألعاب نارية مبهرة تخطف الأنظار
احتفلت مدينة دبي بحلول رأس السنة الجديدة 2022 بعروض من الألعاب النارية المبهرة خطفت الأنظار.
واستطاعت دبي بعرض مذهل للألعاب النارية في برج خليفة ومول الإمارات والشوارع والميادين أن تبهر العالم باحتفالات العام الجديد 2022، تخللتها فعاليات ترفيهية مختلفة كعروض الليزر والحفلات الغنائية.
بداية مذهلة لعام 2022 من #برج_خليفة ووسط مدينة #دبي في احتفالات إعمار برأس السنة@BurjKhalifa@DowntownDubai#رأس_السنة#رأس_السنة_في_دبي#NewYear2022#NewYear#البيان_القارئ_دائماpic.twitter.com/2TVYNUPFie— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 31, 2021
#شاهد..احتفال #برج_خليفة بـ #رأس_السنة 2022#صحيفة_الخليج#الخليج_خمسون_عاماًpic.twitter.com/4RY719cac8— صحيفة الخليج (@alkhaleej) December 31, 2021
#السنه_الجديده— ۩♥¤ليــــــــــــــث¤♥۩ ⓛⓐⓣⓗ (@Laith____1) December 31, 2021
من برج خليفه
كل عام وانتم بخير احبتي pic.twitter.com/2ZdDHiR0pr
#وجهات_دبي— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 31, 2021
برواز دبي@DubaiFrame#MyDubaiNewYear#رأس_السنة_في_دبي#DubaiDestinations#البيان_القارئ_دائماpic.twitter.com/yajuCwAf2V
#رأس_السنة_في_دبي - برج العرب pic.twitter.com/NKgIfoRWxa— مصدر (@MSDAR_NEWS) December 31, 2021
المصدر: مواقع إخبارية إماراتية
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