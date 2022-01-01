دبي تحتفي بالعام الجديد 2022 بألعاب نارية مبهرة تخطف الأنظار

احتفلت مدينة دبي بحلول رأس السنة الجديدة 2022 بعروض من الألعاب النارية المبهرة خطفت الأنظار.

واستطاعت دبي بعرض مذهل للألعاب النارية في برج خليفة ومول الإمارات والشوارع والميادين أن تبهر العالم باحتفالات العام الجديد 2022، تخللتها فعاليات ترفيهية مختلفة كعروض الليزر والحفلات الغنائية.

#السنه_الجديده

من برج خليفه

كل عام وانتم بخير احبتي pic.twitter.com/2ZdDHiR0pr — ‏۩♥¤ليــــــــــــــث¤♥۩ ⓛⓐⓣⓗ (@Laith____1) December 31, 2021

المصدر: مواقع إخبارية إماراتية