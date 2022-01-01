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سفارة الأردن لدى واشنطن تحذر الأردنيين في كولورادو

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سفارة الأردن لدى واشنطن تحذر الأردنيين في كولورادو
Reuters SEAN DAVID VAN DE RIET
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أهابت السفارة الأردنية في الولايات المتحدة بالأردنيين في ولاية كولورادو المتأثرة بالحرائق، توخي الحيطة والامتثال لتعليمات السلامة العامة هناك.

وأشارت السفارة على صفحتها في موقع "تويتر" إلى أهمية الاتصال على رقم طوارئ السفارة في الحالات الطارئة.

وكان حريق قد اندلع في أحراج تقدر مساحتها بـ1600 فدان قرب مقاطعة بولدر بولاية كولورادو الأمريكية، وشرّد الآلاف.

المصدر: RT

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