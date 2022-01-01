سفارة الأردن لدى واشنطن تحذر الأردنيين في كولورادو

أهابت السفارة الأردنية في الولايات المتحدة بالأردنيين في ولاية كولورادو المتأثرة بالحرائق، توخي الحيطة والامتثال لتعليمات السلامة العامة هناك.

وأشارت السفارة على صفحتها في موقع "تويتر" إلى أهمية الاتصال على رقم طوارئ السفارة في الحالات الطارئة.

اعلان هام: تدعو السفارة المواطنين المقيمين في المناطق المتأثرة بحرائق كولورادو الى توخي الحيطة والامتثال لتعليمات السلامة العامة. في الحالات الطارئة يمكن الاتصال على رقم طوارئ السفارة: 2022949522. https://t.co/R05b8C1ypDpic.twitter.com/qKV6ADvUMz — Embassy of Jordan US (@JoEmbassyUS) December 31, 2021

وكان حريق قد اندلع في أحراج تقدر مساحتها بـ1600 فدان قرب مقاطعة بولدر بولاية كولورادو الأمريكية، وشرّد الآلاف.

المصدر: RT