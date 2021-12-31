خبير أمني عراقي لـRT: مجزرة جبلة جنائية وإرهابية والقوات الأمنية تتحمل مسؤوليتها

أكد الخبير الأمني العراقي فاضل أبو رغيف في حديث لـRT أن مجزرة جبلة جنائية وإرهابية والقوات الأمنية تتحمل مسؤوليتها.

وقال إن "المجزرة التي راحت ضحيتها عائلة كاملة خلال اشتباكات بين شخص مطلوب والقوات الأمنية، تتحمل مسؤوليتها القطعات الأمنية الماسكة في تلك المنطقة".

وشدد على ضرورة أن "يكون التحقيق الحكومي شفافا ويعلن أمام الرأي العام، أيّا كان المتسبب به".

وأفاد مصدر أمني عراقي أمس الخميس بمقتل 13 شخصا من عائلة واحدة في محافظة بابل جنوبي العاصمة بغداد على يد مطلوب خطير.

المصدر: RT