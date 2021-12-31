تكليف خالد تركي بتسيير أمور شرطة بابل بعد إقالة قائدها إثر مجزرة جبلة

نقل موقع "السومرية نيوز" عن مصدر أمني أنه تم تكليف اللواء خالد تركي بتسيير أمور قيادة شرطة محافظة بابل، وهو معاون قائدها المقال اللواء علي هلال الشمري على خلفية مجزرة جبلة.

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وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق من اليوم أن الوزير عثمان الغانمي الذي زار منطقة جبلة شمالي محافظة بابل، قرر "إقالة قائد شرطة محافظة بابل على خلفية الحادث الذي وقع يوم أمس في ناحية جبلة وراح بسببه عدد من الضحايا".

وأضافت الوزارة أن الغانمي وجه "بتشكيل لجنة تحقيق مختصة للتحقيق مع القوة التي نفذت الواجب في هذا الحادث وتكون هذه اللجنة ساندة للتحقيق القضائي".

وفي وقت سابق من اليوم، وصل وفد أمني رفيع ضم وزير الداخلية ووكيل وزارة الداخلية للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الفريق أول أحمد طه أبو رغيف، إلى محافظة بابل للوقوف على تداعيات أحداث مجزرة جبلة.

المصدر: "السومرية نيوز"