مصر.. انهيار أجزاء من جسر بمحافظة الغربية
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
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أفادت مواقع مصرية يوم الجمعة بانهيار الجزء الخاص بالمشاة من جسر بكفر الزيات بمحافظة الغربية بشكل مفاجئ، دون وقوع إصابات.
وحسب المصادر، لم تتوقف حركة مرور السيارات عبر الجسر، فيما فرض سياج حول الممشى المتضرر فوق الجسر.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
المصدر: "صدى البلد"
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