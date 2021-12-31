إصابة شاب فلسطيني خلال مواجهات في العيسوية واعتقال طفل من الشيخ جراح (صورة + فيديو)
أصيب شاب فلسطيني بالرصـاص المطاطي المحشو بالمعدن مساء يوم الجمعة خلال مواجـهات اندلعت في بلدة العيسوية شمال شرق القدس.
وأفادت وكالة "وفا" بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت البلدة وأطلقت الرصاص المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان، ما أدى لإصابة شاب بالرصـاص المعدني في يده.
#صورة | إصابة شاب برصاص الاحتلال في يده بقرية العيسوية.— الصحفي هاني الشاعر 🇵🇸🇵🇸🇵🇸 (@JOURHANIALSHAER) December 31, 2021
هكذا تودع فلسطين عامها ..!!#فلسطين#القدس#راس_السنهpic.twitter.com/ivY3jsUiyO
#صورة | إصابة شاب برصاص الاحتلال في يده بقرية العيسوية.— الصحفي هاني الشاعر 🇵🇸🇵🇸🇵🇸 (@JOURHANIALSHAER) December 31, 2021
هكذا تودع فلسطين عامها ..!!#فلسطين#القدس#راس_السنهpic.twitter.com/ivY3jsUiyO
وفي قرية جبل المكبر جنوب شرق القدس، اندلعت مواجهات عقب اقتحام الجيش القرية والاعتداء على شاب وهو داخل مركبته، ما أدى لإصابته بجروح ورضوض.
وفي الشيخ جراح، اعتقل الجنود الإسرائيليون الطفل أحمد الرشق وأغلقوا محيط منزل عائلة سالم المهدد بالإخلاء لصالح الجمعيات الاستيطانية، لمنع المتضامنين من الوصول إليه.
المصدر: وفا
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