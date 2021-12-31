محمد بن راشد ينشر قصيدة بمناسبة العام الجديد

نشر نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قصيدة بمناسبة العام الجديد، أرفقها بصورة له مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، ممسكان بيدي بعضهما البعض.

وقال بن راشد في القصيدة التي نشرها على حسابه على "انستغرام" وحملت عنوان "عام جديد عام سعيد":

الـفـيـنْ وإثـنـينٍ وعـشـرينْ.. عـــامْ الـتِّـمَيِّزْ والـصِّـدارَهْ بهْ نبتدي نسعىَ لخمسينْ.. ونـكَـمِّـلْ الـسِّـيـرْ بـجـدارَهْ مـانختلِفْ مانخافْ مانلينْ.. ولانْـحَـسبْ لـلعليا خـسارَهْ

المصدر: RT