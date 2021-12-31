السودان.. الإفراج عن مراسلتي قناة "الشرق" بعد ساعات من احتجازهما

أفرج السودان، عن مراسلتي قناة "الشرق" السعودية في السودان، بعد ساعات من احتجازهما داخل مكتب القناة.

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وقالت قناة "الشرق" في بيان، إن "السلطات السودانية أفرجت عن الزميلتين مها التلب وسالي عثمان بعد أن احتجزهما جهاز الأمن لساعات داخل مكتب الشرق".

وأوضحت أن "خمسة من ضباط الأمن بزي نظامي احتجزوا الصحفيتين ومن معهما من طواقم في مكتب الشرق، وذلك بعد نحو ساعة ونصف من منع الزميلة سالي من استكمال البث المباشر لتغطية التظاهرات".

وأرجع البيان سقوط القتلى والمصابين خلال تظاهرات أمس الى "مشاركة قيادات تضمر العداء الواضح للقوات النظامية"، متهمة هؤلاء بـ"الانحراف عن التعبير السلمي نحو العنف والمواجهة مع القوات".

وهاجمت قوات الأمن، أمس، كذلك مكتب قناتي "العربية" و"الحدث" السعوديتين في الخرطوم، وفق ما أعلنت القناتان اللتان أكدتا في ما بعد أن المتحدث باسم الشرطة السودانية وصف الاعتداء على المكتب بانه "عمل فردي مشين" و"سيتم التحقيق فيه".

وأكدت الشرطة السودانية في بيان مقتل 4 متظاهرين وجرح 297 مضيفة أن "49 من رجال الشرطة أصيبوا" كما تم "حرق 3 مركبات للشرطة".

ونزل عشرات آلاف السودانيين إلى الشارع رفضا لهيمنة العسكريين على السلطة في البلاد منذ انقلاب قائد الجيش الفريق أول عبد الرحمن البرهان على شركائه المدنيين في السلطة الانتقالية في الهامس والعشرين من أكتوبر.

من جهتها، قالت لجنة الأطباء المركزية إن قوات الأمن لجأت الخميس الى "العنف المفرط وأطلقت الرصاص الحي" على المتظاهرين.

المصدر: AP