مقتل 4 جنود باكستانيين ومسلحين اثنين خلال مداهمات في معقل سابق لـ"طالبان"

داهمت قوات أمن باكستانية، اليوم، مخبأين للمسلحين في معقل سابق لحركة "طالبان" بالقرب من أفغانستان، مما أدى إلى إطلاق نار أسفر اليوم الجمعة عن مقتل أربعة جنود واثنين من المسلحين.

إقرأ المزيد

وقال الجيش الباكستاني، إن قوات أمن باكستانية داهمت مخبأين للمسلحين في معقل سابق لطالبان بالقرب من أفغانستان، مما أدى إلى إطلاق نار أسفر عن مقتل أربعة جنود واثنين من المسلحين.

وأوضح أن الغارة الأولى نفذت في منطقة تانك في شمال غرب البلاد، ما أسفر عن مقتل اثنين من المسلحين، والضربة الأخرى نفذت في منطقة وزيرستان الشمالية وأسفرت عن أسر مسلح قبل مقتل أربعة جنود في القتال.

وأضاف الجيش إن "القوات استولت على مخبأ للأسلحة خلال الغارتين".

يذكر أن الجيش شن هجوما شاملا في المنطقة بعد هجوم على مدرسة يديرها الجيش في ديسمبر 2014 في مدينة بيشاور، وأسفر عن مقتل 147 شخصا، معظمهم من تلاميذ المدارس.

وتأتي أحدث أعمال العنف في الشمال الغربي بعد يوم من انفجار قنبلة على جانب طريق خارج كلية في مدينة كويتا بجنوب غرب البلاد مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 13 آخرين على الأقل.

المصدر:AP