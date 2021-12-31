الحكومة الألمانية الجديدة تعلن موقفها من قضية تصدير الأسلحة للسعودية

أفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن الحكومة الألمانية الجديدة تعتزم مواصلة وقف تصدير الأسلحة للسعودية العام المقبل.

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جاء ذلك اليوم الجمعة في رد وزارة الاقتصاد الألمانية على استفسارات وجهتها لها الوكالة.

وذكرت الوزارة أن ما يسمى بـ"بند اليمن" في اتفاقية الائتلاف الحاكم، والذي ينص على عدم إصدار تصاريح بتصدير أسلحة إلى دول يثبت أنها "تشارك بشكل مباشر في حرب اليمن"، سينطبق على السعودية.

مع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت حكومة المستشار أولاف شولتس ستسمح، مثل حكومة أنغيلا ميركل السابقة، بتطبيق استثناءات بالنسبة لمشروعات مشتركة مع دول حليفة، حيث قالت الوزارة حول هذا الموضوع إنه "لا توجد حاليا قرارات ذات صلة"، ورفضت التعليق على "وضع افتراضي".

وكانت حكومة ميركل أعلنت في نوفمبر 2018 أنها توقفت بالكامل عن توريدات الأسلحة إلى السعودية على خلفية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي في اسطنبول.

مع ذلك، نص قرار حكومة ميركل على أنه لا يزال من الممكن توريد مكونات للأسلحة ذات الإنتاج المشترك لعدم عرقلة مشاريع تسليح مع شركاء في حلف شمال الأطلسي مثل فرنسا أو بريطانيا.

المصدر: وكالة الأنباء الألمانية