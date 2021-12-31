وكالة تكشف عن حجم الميزانية الدفاعية لإيران خلال العام المقبل

ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، أن الميزانية الدفاعية لإيران لن تتعدى 4.5 مليار يورو خلال العام المقبل.

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وأوضحت الوكالة أن "مشروع الميزانية المقترحة للعام الايراني المقبل الذي سوف يبدأ من مارس 2022 يقترح مبلغ 4.5 مليار يورو للأغراض الدفاعية والعسكرية في إيران".

وأضافت أن "الميزانية المعلنة التي تم تقديمها للبرلمان من أجل المصادقة عليها تشهد زيادة تبلغ نحو 900 ألف يورو مقارنة بالعام الحالي".

المصدر: وكالة "مهر"