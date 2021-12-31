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إطلاق النار على فلسطيني بحجة محاولة تنفيذ طعن في الضفة الغربية

أخبار العالم العربي

إطلاق النار على فلسطيني بحجة محاولة تنفيذ طعن في الضفة الغربية
Reuters Ammar Awad
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أفادت وسائل اعلام عبرية اليوم الجمعة بأن القوات الإسرائيلية أطلفت النار على فلسطيني بحجة محاوله تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة أرائيل بشمال الضفة الغربية المحتلة.

وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيل تلقي بلاغ عن "محاولة تنفيذ عملية طعن" بالقرب من مفرق "غيتي أڤيشار" (قرب سلفيت) دون وقوع إصابات"، مضيفا أنه "تم تحييد المنفذ"، وأن تفاصيل العملية قيد الفحص.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الفلسطيني الذي تعرض لإطلاق النار، أصيب بجراح بالغة وجرى إغلاق المفترق. 

إطلاق النار على فلسطيني بحجة محاولة تنفيذ طعن في الضفة الغربيةوسائل إعلام عبرية: إطلاق النار على فلسطيني بحجة محاولة تنفيذ طعن في الضفة الغربية

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية

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