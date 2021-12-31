العجارمة: لا علاقة لإضافة كلمة "الأردنيات" في الدستور بالتجنيس

قال الوزير الأردني الأسبق نوفان العجارمة إن إضافة كلمة الأردنيات إلى عنوان الفصل الثاني من الدستور بحيث أصبح العنوان "حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم" حمل أكثر مما يحتمل.

وأكد العجارمة في منشور عبر "فيسبوك،" أن "لا علاقة لهذا النص أو الإضافة بموضوع التجنس أو غيرها من الإسقاطات السياسية الأخرى، وهذه الإضافة مجرد رسالة حسن نوايا تجاه المرأة من قبل المشرع الدستوري الأردني".

وأوضح أن "الأصل في سلطة المشرع في موضوع تنظيم الحقوق، أنها سلطة تقديرية مالم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها، وحيث عهد الدستور الى السلطة التشريعية بتنظيم موضوع الجنسية بقانون، فإن القواعد القانونية التي تصدر عن المشرع في هذا النطاق، هي من تحدد شروط الجنسية وطرق اكتسابها، ولا يجوز أن تنفصل النصوص القانونية الناظمة لموضوع الجنسية عن أهدافها".

المصدر: RT