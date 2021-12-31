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الحكومة الموريتانية تؤكد اهتمامها بعلاج الرئيس السابق

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الحكومة الموريتانية تؤكد اهتمامها بعلاج الرئيس السابق
Reuters
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أكدت الحكومة الموريتانية، أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لعلاج الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، الذي تعرض لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى.

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ورأى الناطق الرسمي باسم الحكومة، ماء العينين ولد أييه، أن "ملف الرئيس السابق أمام العدالة قد يشكل بعض التعقيدات"، مشددا على أن "صحة ولد عبد العزيز محل أقصى اهتمام وعناية".

وأكد في مؤتمر صحافي أن "الحكومة تعتبر نفسها مسؤولة عن صحة كل مواطن، أحرى إذا كان رئيسا سابقا".

وكان ولد عبد العزيز قد أحيل إلى السجن منذ ستة أشهر، ويواجه عدة تهم من بينها غسيل الأموال والإثراء غير المشروع.

وقال رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد أشدو، إن موكله يعاني من جلطة دموية تتطلب نقله إلى الخارج للعلاج".

المصدر: "صحراء ميديا"

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