الحكومة الليبية تستغرب احتجاز بعض الوزراء

قال محمد حمودة، الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، إن الحكومة تستغرب احتجاز بعض الوزراء من قبل النائب العام قبل اتخاذ إجراءات أولية كالمنع من السفر.

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وأضاف حمودة في مؤتمر صحفي مساء الخميس، أن رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، "وجه الوزراء كافة بتوضيح أوجه الإنفاق المالي بتقارير رسمية للرد على الهجمة الإعلامية الشرسة التي تستهدف الحكومة".

وفي 20 من الشهر الجاري، أعلن مكتب النائب العام، حبس وزير التربية التعليم موسى المقريف، على خلفية أزمة عدم طباعة الكتاب المدرسي، وذلك بعدما تبين للنيابة العامة من خلال التحقيقات إهمال وتقصير الوزير.

كما أمرت النيابة العامة، أمس الأربعاء، بحبس وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي، احتياطيا على ذمة التحقيق في وقائع فساد شابت الأعمال الإدارية والمالية المنجزة بمعرفة عدد من موظفي الوزارة، حسب بيان صادر عن مكتب النائب العام.

المصدر: بوابة "الوسط"