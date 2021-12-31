القوات الإسرائيلية تعتقل فلسطينيين خلال مواجهات عنيفة في بلدة سلوان

اعتقلت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم، شابين من بلدة سلوان، خلال مواجهات عنيفة في البلدة، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية".

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وأفادت الوكالة بأن "قوات الاحتلال انتشرت بكثافة في حي بئر أيوب ومدخل عين اللوزة وشارع العين في بلدة سلوان، ونصبت الحواجز على محاور الطرقات، وأغلقت شوارع بئر أيوب والقت القنابل بكثافة في المكان، واعتقلت الشابين منذر رويضي، وايهاب أبو اسنينة من البلدة".

وأضافت إن "النيران اشتعلت في مركبة للمستوطنين في شارع العين".

المصدر: "معا"