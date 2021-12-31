 
مباشر

القوات الإسرائيلية تعتقل فلسطينيين خلال مواجهات عنيفة في بلدة سلوان

أخبار العالم العربي

القوات الإسرائيلية تعتقل فلسطينيين خلال مواجهات عنيفة في بلدة سلوان
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s2vl

اعتقلت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم، شابين من بلدة سلوان، خلال مواجهات عنيفة في البلدة، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية".

إقرأ المزيد
القوات الإسرائيلية تعتقل فلسطينيا في القدس
القوات الإسرائيلية تعتقل فلسطينيا في القدس

وأفادت الوكالة بأن "قوات الاحتلال انتشرت بكثافة في حي بئر أيوب ومدخل عين اللوزة وشارع العين في بلدة سلوان، ونصبت الحواجز على محاور الطرقات، وأغلقت شوارع بئر أيوب والقت القنابل بكثافة في المكان، واعتقلت الشابين منذر رويضي، وايهاب أبو اسنينة من البلدة".

وأضافت إن "النيران اشتعلت في مركبة للمستوطنين في شارع العين".

المصدر: "معا"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا