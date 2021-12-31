مصر.. الكشف عن وثائق سرية عن "العدوان الثلاثي" بعد 65 عاما (فيديو)

بثت قنوات فضائية مصرية يوم الخميس الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي "العدوان الثلاثي"، تضمن وثائق سرية يتم كشفها لأول مرة بعد 65 عاما من العدوان.

وقالت هاجر محمد مخرجة فيلم "العدوان الثلاثي" إن وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة المتحدة الهدف منها تسليط الضوء على أحداث شهدتها مصر في العقود الماضية وتتعرض للغط والشكوك، مشيرة إلى أن الدعم مستمر من المجموعة ومدير وحدة الأفلام الوثائقية لإخراج أفلام مهمة تحقق نجاحا جيدا.

وأضافت أن فكرة فيلم "العدوان الثلاثي" تتناول عددا كبيرا من الضيوف وهو ما جعل هناك إمكانية إصدار أكثر من جزء واحد، وذلك تحقيقا للتوازن بالفيلم.

وتابعت قائلة إن الأحداث هي التي تفرض نفسها، مضيفة: "كل فيلم فيه ماتريال لأول مرة تتذاع وضيوف جدد".

وأوضحت أن الفيلم تم تحضيره في سنة ونصف.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري