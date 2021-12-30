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محكمة أمريكية ترفض دعوى سعودية ضد مسؤول مخابرات سعودي كبير سابق

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محكمة أمريكية ترفض دعوى سعودية ضد مسؤول مخابرات سعودي كبير سابق
Reuters
محكمة أمريكية ترفض دعوى سعودية ضد مسؤول مخابرات سعودي كبير سابق
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رفض قاضي محكمة ماساتشوستس الجزئية الأمريكية ناثانيال جورتون دعوى قضائية ضد مسؤول كبير سابق بالمخابرات السعودية أقامتها شركة سعودية مملوكة للدولة.

وقال القاضي في رفضه القضية: "المحكمة غير مقتنعة" بأنه يمكنها الحكم لصالح شركة "سكاب" السعودية القابضة دون تضمين المواد التي تعتبرها حكومة الولايات المتحدة من أسرار الدولة.

وأضاف أن قضية "سكاب" أيضا غير مبنية على أساس في القانون الاتحادي أو قانون ماساتشوستس.

وأعلنت المحكمة أن تدخلا نادرا ما تستخدمه الحكومة الأمريكية، حال دون متابعة القضية.

ويعد هذا القرار خيبة للملكة في معركة قانونية مع سعد الجابري ضابط المخابرات الكبير السابق الذي تعاون في ما مضى بشكل وثيق مع الجهود الأمريكية لمكافحة الإرهاب.

المصدر: رويترز

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