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المغرب.. حالتا وفاة وأكثر من 1900 إصابة جديدة بكورونا

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المغرب.. حالتا وفاة وأكثر من 1900 إصابة جديدة بكورونا
AFP
المغرب.. حالتي وفاة وأكثر من 1900 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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سجلت وزارة الصحة المغربية يوم الخميس 1960 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 1504 أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 961058 حالة.

كما سجلت الوزارة حالتي وفاة مقابل خمس حالات يوم الأربعاء.

وارتفعت أعداد الوفيات في المملكة بسبب كوفيد 19 إلى 14844 حالة.

المصدر: وكالات

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