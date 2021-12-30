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مصر.. مصرع شاب وإصابة أمه وشقيقه على أيدي 4 أشخاص من عائلة واحدة

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مصر.. مصرع شاب وإصابة أمه وشقيقه على أيدي 4 أشخاص من عائلة واحدة
Reuters
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شهدت قرية بسندبلة في محافظة الدقهلية المصرية جريمة مأساوية باعتداء 4 أشخاص من عائلة واحدة على شاب بالضرب وسط الشارع، وطعنه بسلاح أبيض ما أدى لمصرعه.

وتبين قيام 4 أشخاص من عائلة واحدة وهم جيران المجني عليه، بالتربص له خلال تواجده داخل ورشة بمنزله، ثم استدرجوه إلى الشارع وانهالوا عليه بالضرب، ثم طعنوه بسلاح أبيض، كما أصابوا والدته وشقيقه اللذين حاولا الدفاع عنه.

كشفت المباحث وجود خلافات قديمة بين المجني عليه والمتهمين، نتيجة تعدي أحد المتهمين منذ فترة عليه وإصابته، حيث أصدرت المحكمة حكما بالسجن على المتهم، ورفض المجني عليه التصالح معه، فقرر المتهم الانتقام منه وقتله. 

وألقي القبض على 3 من المتهمين، وجار البحث عن المتهم الرابع.

المصدر: "القاهرة 24"

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