الدبيبة: العام القادم نهاية المحنة

قال رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة إن بلاده "تتعرض إلى حملة شرسة من الإعلام الخارجي لبث الشائعات"، وبشّر الليبيين بأن العام القادم سيكون نهاية لسنوات المحنة الصعاب.

وفي اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، قال الدبيبة إن ليبيا تمر بفترة سياسية، وصفها بالحرجة، وأضاف أنه "رغم حالة الإحباط لتعطل الانتخابات، لكن الصراع لا يزال في خانته السياسية وليس الاقتتال والحرب، ونحن منذ أول يوم في الحكومة رفعنا شعار لا للحرب".

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وفي تسجيل مصور نشرته صفحة "حكومتنا" عبر "فيسبوك" قال الدبيبة إن حكومته عملت "على دعم الاستثمار وحل مشكلات مزمنة أصبحت من الماضي، فضلا عن تحريك عجلة التنمية التي توقفت لسنوات، واليوم بدأت النشاط للدخول في العام الجديد لتحقيق الأهداف وتحريك المشروعات"، وختم متوجها لليبيين: "استبشروا خيرا في هذا العام، وسيكون نهاية لسنوات المحنة الصعاب".

المصدر: "بوابة الوسط"