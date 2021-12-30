 
مباشر

إصابات كورونا اليومية في تركيا تقترب من 40 ألفا

أخبار العالم العربي

إصابات كورونا اليومية في تركيا تقترب من 40 ألفا
Reuters Murad Sezer
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s2sm

سجلت تركيا 39681 إصابة جديدة بكورونا الخميس في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ 28 أبريل، فيما حذر وزير الصحة فخر الدين قوجة من تزايد الإصابات بمتحور "أوميكرون" من كورونا.

وتضاعف عدد الحالات اليومية الأسبوع الماضي، وقال قوجة إن "الوضع يتطلب من المواطنين توخي الحذر أكثر مما كانوا عليه في الماضي".

كما أحصت تركيا 139 وفاة جديدة بسبب الفيروس اليوم الخميس انخفاضا من 142 في اليوم السابق.

 المصدر: "رويترز"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا