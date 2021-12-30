مسؤول ليبي: تسجيل 3 إصابات بـ"أوميكرون" والوضع الصحي "حساس جدا"

أعلن مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا حيدر السائح أن الوضع الصحي في بلاده أصبح "حساسا جدا"، باكتشاف ثلاث إصابات بمتحور "أوميكرون" سريع الانتشار.

وقال السايح إنه تم اكتشاف 3 حالات مصابة بالمتحور "أوميكرون"، وجميعهم لم يكن لديهم تاريخ سفر في المدة القريبة الماضية، وأضاف أن اللجنة العلمية ستصدر تعميما جديدا خاصا بالمتحور الجديد.

وحث السايح، في مؤتمر صحفي، الذين لم يتلقوا اللقاح بالتوجه إلى مراكز التطعيم، لتقي اللقاح واتباع الاجراءات الاحترازية، مؤكدا توافر التطعيمات في جميع مناطق ليبيا.

وألمح السايح إلى أن المركز قد يوصي بالعودة لحظر التجول والإغلاق التام في حال تواصل انخفاض نسبة التطعيمات، قائلا:" لا يمكن أن نسمح للوضع بهذه الطريقة ولا نتدخل، فإما الالتزام بالإجراءات الاحترازية، أو قفل جميع المحلات وصالات الأفراح".

المصدر: وكالة الأنباء الليبية