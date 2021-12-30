الصومال.. مقتل 4 أشخاص بهجوم لحركة الشباب قرب مقديشو

قتل أربعة أشخاص على الأقل بهجوم شنه مسلحو حركة الشباب الإرهابية على بلدة قرب العاصمة الصومالية مقديشو، حسب الشرطة.

وشن المسلحون هجوما بالرشاشات على بلدة بلعد الواقعة على بعد نحو 30 كم شمال مقديشو، حسب الشرطة وشهود عيان.

وأكد ضابط الشرطة عبد الله محمد في تصريح لوكالة "فرانس برس" أن "الإرهابيين هاجموا بلعد في ساعة مبكرة هذا الصباح مستهدفين نقاط تفتيش أمنية حكومية".

وأضاف "عاد الوضع إلى طبيعته الآن والقوات الحكومية تحكم سيطرتها".

وأفاد شهود عيان بأن "مقاتلي حركة الشباب تمكنوا من دخول بعض أجزاء البلدة الواقعة على طريق يربط مقديشو بباقي أنحاء البلاد قبل أن يتم طردهم".

يشار إلى أن مدينة بلعد واحدة من مدن إقليم شبيلي الوسطى في ولاية هيرشبيلي، وكان سبق لحركة الشباب أن شنت "مرارا هجمات على المدينة واستولت عليها لفترة وجيزة، لكنها انسحبت عنها في وقت لاحق".

المصدر: أ ف ب