جيرينوفسكي يكشف عن نصيحة قدمها لصدام حسين قبل الغزو الأمريكي

قال زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي فلاديمير جيرينوفسكي، إنه نصح الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، قبل بدء الغزو الأمريكي، بالانتقال إلى موسكو.

وأكد جيرينوفسكي، على أن صدام، رفض قبيل بدء الحملة العسكرية الأمريكية، الانتقال إلى موسكو مع عائلته وأمواله وأرشيفه إلى روسيا.

وأضاف البرلماني الروسي: "نصحته بشكل رفاقي، بأن يرسل أبناءه إلى موسكو مع الأرشيف والمال، ومن ثم في المستقبل، إذا لزم الأمر، ليقوم بالانتقال أيضا إلى موسكو، لكنه لم يفعل. كانت تلك غلطته القاتلة. في النهاية تم توقيفه واعتقاله وإعدامه".

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تم إعدام صدام حسين في 30 ديسمبر 2006 - قبل 15 سنة، وتصادف الإعدام مع حلول عيد الأضحى.

ويشار إلى أن السياسي الروسي المخضرم فلاديمير جيرينوفسكي، كان على علاقة صداقة مع صدام حسين وزار العراق خلال حكم الأخير لهذه الدولة.

المصدر: نوفوستي