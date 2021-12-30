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مراسلة تلفزيونية على الهواء مباشرة: سأتوقف.. السلطات السودانية منعتني من إكمال البث

أخبار العالم العربي

مراسلة تلفزيونية على الهواء مباشرة: سأتوقف.. السلطات السودانية منعتني من إكمال البث
Reuters
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قالت مراسلة قناة "الشرق" في الخرطوم سالي عثمان إن السلطات السودنية منعتها من استكمال التغطية، وذلك في وقت قطعت فيه شبكة الإنترنت عن الهواتف المحمولة، تزامنا مع مظاهرة 30 ديسمبر.

ويظهر في الفيديو الذي نشرته القناة عبر حسابها على "تويتر"، المراسلة وهي تقدم مداخلتها، ثم تظهر عليها علامات الارتباك لتقول: "عفوآ لن أستطيع استكمال هذه المداخلة، السلطات منعتني الآن من استكمالها".

وأفاد مراسل RT بإغلاق الجسور والطرق وسط الخرطوم تزامنا مع مظاهرة 30 ديسمبر، مشيرا أيضا إلى قطع شبكة الإنترنت عن الهواتف المحمولة بشكل كامل.

المصدر: RT

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