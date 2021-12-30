مراسلة تلفزيونية على الهواء مباشرة: سأتوقف.. السلطات السودانية منعتني من إكمال البث

قالت مراسلة قناة "الشرق" في الخرطوم سالي عثمان إن السلطات السودنية منعتها من استكمال التغطية، وذلك في وقت قطعت فيه شبكة الإنترنت عن الهواتف المحمولة، تزامنا مع مظاهرة 30 ديسمبر.

ويظهر في الفيديو الذي نشرته القناة عبر حسابها على "تويتر"، المراسلة وهي تقدم مداخلتها، ثم تظهر عليها علامات الارتباك لتقول: "عفوآ لن أستطيع استكمال هذه المداخلة، السلطات منعتني الآن من استكمالها".

على الهواء مباشرة.. السلطات السودانية تمنع مراسلة الشرق في الخرطوم سالي عثمان من استكمال التغطية #الشرق_للأخبار#السودانpic.twitter.com/YQf0s7YMEL — Asharq News الشرق للأخبار (@AsharqNews) December 30, 2021

وأفاد مراسل RT بإغلاق الجسور والطرق وسط الخرطوم تزامنا مع مظاهرة 30 ديسمبر، مشيرا أيضا إلى قطع شبكة الإنترنت عن الهواتف المحمولة بشكل كامل.

المصدر: RT