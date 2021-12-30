عائلة المهدي بن بركة ترد على اتهامه بالجاسوسية

وصفت عائلة المهدي بن بركة، المناضل المغربي اليساري الذي اختطف سنة 1965 في باريس، ما نشر مؤخرا حول ارتباطه بالاستخبارات التشيكية بأنه مجرد افتراء واعتداء على ذكراه.

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وكانت صحيفة الغارديان قد نشرت في 26 ديسمبر الجاري مقالا بعنوان "زعيم المعارضة المغربية كان جاسوسا بحسب سجلات الحرب الباردة"، واستندت في معلوماتها إلى إصدار يعود إلى نوفمبر من عام 2020 لباحث تشيكي يحمل اسم جان كورا.

وعبرت العائلة عن الصدمة والغضب من هذه "الاكتشافات الزائفة" الملفقة دون أي تحليل للسياق التاريخي والسياسي لتلك الفترة، معتبرة أن ما نشر هدفه "الاعتداء على ذاكرة المهدي بن بركة وتشويه عمله السياسي وفكره لصالح نضالات الشعوب ضد الاستعمار والإمبريالية والصهيونية من أجل تحررهم سياسيا واجتماعيا ومن أجل الديمقراطية".

ورأت عائلة المناضل المهدي بن بركة في بيان بالخصوص أن هذه "الاعتداءات على ذاكرة أحد أهم قادة العالم الثالث ورمز مقاومة الكولونيالية والصهيونية والإمبريالية تكررت في السنوات الأخيرة بشكل كبير من خلال التضليل والافتراء".

وأشارت عائلة بن بركة إلى أن صحيفة الغارديان البريطانية نشرت أطروحات جان كورا بشكل كامل التي تنسخ بالتفصيل مقالا للصحافي التشيكي بيتر زيديك نشرته صحيفة "ليكسبريس" الفرنسية في يوليوز 2007، معلقة في ها السياق بقولها: "لا جديد تحت شمس الافتراء".

وقال بيان عائلة بن بركة: "ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها ذكرى بن بركة للهجوم، فبدل مهاجمة أفكاره وسيرته النضالية، يحاول أعداؤه وخصومه ومنتقدوه تصويره على أنه مجرد جاسوس لدى جهاز مخابرات، اليوم لدى المخابرات التشيكوسلوفاكية، وسابقا لدى الموساد الإسرائيلي، ولم لا غدا سنسمع أنه مخبر لدى وكالة الاستخبارات الأميركية أو الكاب1 المغربية؟".

وفي معرض انتقادها لما قاله هذا الباحث، لفتت عائلة بن بركة إلى أن المعني بالأمر استند إلى وثائق رفعت عنها السرية، وأنه يدعي من دون عين ناقدة أن المهدي كانت له علاقة بالاستخبارات التشيكوسلوفاكية وتلقى أموالا مقابل ذلك.

ووصف البيان جان كورا بأنه "أغفل أن الأمر يتعلق بمادة خام أنتجها جهاز استخبارات ربما لم يتم تنقيحها أو غير مكتملة وتبقى مشكوكا فيها، كما أن مقال غارديان يتبع المنطق نفسه دون مزيد من التحقيق بحيث لم يتم التعامل مع الملاحظات التي أدليت من طرف العائلة لمراسل الصحيفة حين اتصل بها".

المصدر: هسبريس