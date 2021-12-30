الدبيبة يناشد النائب العام التعامل بحنكة مع قضية وزيرة الثقافة

ناشد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة النائب العام التعامل بحنكة في قضية وزيرة الثقافة مبروكة توغي، المسجونة بشبهة مخالفة القانون وتزوير مستندات.

وقال الدبيبة إن ما حدث من إيقاف الوزيرة "أمر يحتاج إلى التأني معه وعدم الاندفاع، لأننا أمام امرأة ليبية في كل الأحوال"، مضيفا: "قد تكون الوزيرة أخطأت أو اشتغلت مع أطراف أخرى في بعض الأعمال غير القانونية أو القانونية، لكننا ما زلنا في مرحلة تحقيق".

وأضاف: "نحن نضمن التحقيق، فهي ليست هاربة، وهي سيدة محترمة، وأعرف نواياها، لكن الإجراءات الإدارية لا يمكن أن تعامل بـ(هذه) الطريقة... حتى في السوشيال ميديا اتقوا الله في أخواتنا وأمهاتنا"، ودعا إلى مراعاة خصوصيتها.

وأضاف: "تم إبلاغ النائب العام بذلك.. لا يمكن أن نشفق مع أي مسؤول متورط في عملية فساد، لكن ولا بُد أن نراعي أننا نتعامل مع امرأة ليبية لديها صغار، وتمنيت أن يكون إطار التحقيق بشكل لائق لها وأسرتها وأبنائها".

وأمس الأربعاء، أمرت النيابة العامة بحبس الوزيرة، احتياطيا على ذمة التحقيق في وقائع فساد شملت تعاقد موظفي الوزارة على تنفيذ أعمال صيانة مبنى دار الكتاب والنشر، وقاعة الاجتماعات بالوزارة، والدوار المروري المنشأ أمام مبنى الوزارة، رغم قيام الوزارة بصيانة الأبنية والمنشآت المشار إليها خلال السنة الماضية معتمدين في تغطية أوجه الصرف الأخيرة على المستندات المعتمدة عند تنفيذ التعاقد السابق.

المصدر: "بوابة الوسط"