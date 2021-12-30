تمثال لسيدة عارية وقطع نادرة.. الكشف عن المحتويات المضبوطة في قضية الآثار الكبرى بمصر (صور)

كشف موقع "القاهرة 24" المصري، عن القطع المضبوطة في قضية الآثار الكبرى المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب ونائب الجن والعفاريت علاء حسانين.

وأوضح الموقع أن من ضمن المضبوطات تماثيل جنسية وتمثال لسيدة عارية ومائدة قرابين ومجموعة كبيرة من التمائم الفرعونية والآثار والمتنوعة التي ترجع للحضارة المصرية القديمة واليونانية والرومانية والإسلامية والعثمانية.

وكشف التقرير وجود 10 أحراز في القضية تضمنت نحو 230 تمثالا وقطعة أثرية ترجع للحضارة المصرية القديمة الفرعونية والحضارتين اليونانية والرومانية، والحضارة الإسلامية، والعصر العثماني.

ويتواجد 2 تمثال جنسي من الحجر الجيري، يبلغ أبعاد الأول 7.5 × 4.5 × 4 سم تقريبا وهو غير مكتمل وفاقد أجزاء، والثاني مكتمل النحت وتظهر تفاصيله، وهما تمثالين أثريين يرجعان إلى العصرين اليوناني والروماني.

ويتواجد جزء أسفل من تمثال لسيدة عارية من الفخار يبلغ ارتفاعه 7 سم تقريبا، وهو أثري يرجع إلى العصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة ومائدة قرابين من الحجر الجيري مستطيل الشكل تقريبا، ويبلغ أبعادها (30 × 2.5 × 5.5 سم تقريبا)، عليها نقش بالغائر لحوضين، وكذا بالبارز لرغيف خبز وبها تهاشير، وهي أثرية ترجع إلى العصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة.

كما يتواجد 30 قطعة عملة من البرونز والنحاس الأحمر مستديرة الشكل على الوجه الأول منهم بروفايل لأحد الأباطرة، وعلى الوجه الأخر بعض الرموز والمعبودات اليونانية والرومانية، وعلى بعضهم بعض الحروف اللاتينية، وبعضهم فاقد أجزاء ومتآكل الحواف وعليهم طبقة من الصدأ يبلغ قطر أكبرهم 3.5 سم وأصغرهم يبلغ قطرها 2.2 سم، وجميعهم قطع عملة أثرية وترجع للعصرين اليوناني والروماني.

كما ضمت أحراز قضية الآثار الكبرى المتهم فيها علاء حسانين وحسن راتب و21 آخرين، مائدة قرابين من الحجر الجيري مستطيل الشكل تقريبا، ويبلغ أبعادها (30 × 2.5 × 5.5 سم تقريبا)، عليها نقش بالغائر لحوضين، وكذا بالبارز لرغيف خبز وبها تهاشير، وهي أثرية ترجع إلى العصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة.

و2 إناء من حجر البازلت الأسود، الأول بهيئة سمكة، ويبلغ طوله 16 سم تقريبا، والثاني مستدير الشكل وله مقبض صغير ومحلى بأوزتين، ويبلغ قطره 12 سم تقريبا، وهما إنائين أثريين يرجعان إلى العصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة.

بالإضافة إلى تمثال من الخشب بهيئة آدمية في وضع المومياء، يرتدي باروكة شعر وكذا اللحية، وعليه طبقة سميكة من الطين وتكلسات، ويبلغ إرتفاعه 45 سم تقريبا، وهو أثري ويرجع إلى العصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة، و4 أواني من الفخار مختلفة الأشكال والأحجام، بعضها فاقد أجزاء من الفوهة، وبهم تهاشير وثقوب، ويبلغ ارتفاع أكبرهم 30 سم وأصغرهم 14 سم تقريبا، وجميعهم أواني أثرية ترجع إلى العصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة.

وشملت أحراز قضية الآثار الكبرى المتهم فيها علاء حسانين وحسن راتب و21 آخرين عدد 3 مسارج من الفخار الأحمر عليهم بعض الزخارف الهندسية، ويبلغ طول كلا منهم 8.5 سم، وجميعهم مسارج أثرية ترجع إلى العصرين اليوناني والروماني، ومسند رأس من الخشب فاقد أجزاء، وفي حالة سيئة، ويبلغ إرتفاعه مجمعا 16 سم تقريبا، وهو أثري ويرجع إلى العصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة.

المصدر: القاهرة 24