الرئيس العراقي يوقع مرسوم دعوة مجلس النواب للانعقاد
وقع رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، اليوم الخميس، مرسوم دعوة مجلس النواب للانعقاد في 9 يناير 2022.
وقال صالح في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إنه "وقع المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد يوم الأحد، 9 كانون الثاني 2022".
وقّعتُ المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد يوم الاحد، ٩ كانون الثاني ٢٠٢٢، والآمال معقودة لتلبية الاستحقاق الوطني بتشكيل حكومة مُقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتُعزز السيادة، حامية وخادمة للعراقيين،وهذا يستوجب التكاتف من اجل تحقيق الاصلاح المطلوب لعراق مستقر ومزدهر. pic.twitter.com/Goi8tDKBak— Barham Salih (@BarhamSalih) December 30, 2021
وأضاف: "الآمال معقودة لتلبية الاستحقاق الوطني بتشكيل حكومة مقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتعزز السيادة، حامية وخادمة للعراقيين، وهذا يستوجب التكاتف من أجل تحقيق الإصلاح المطلوب لعراق مستقر ومزدهر".
المصدر: RT
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