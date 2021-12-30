بوتين يؤكد في تهنئة للأسد أن موسكو ستواصل تقديم دعم شامل لسوريا

وجه الرئيس الروسي تهنئة إلى الرئيس السوري بشار الأسد وإلى عدد كبير من رؤساء وقادة دول العالم بمناسبة أعياد الميلاد وقدوم العام الجديد.

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وأعرب بوتين في تهنئته للأسد عن أمله في أن يشهد العام المقبل 2022، تعزيز السلام والاستقرار على الأراضي السورية.

وأكد الرئيس الروسي في تهنئته للرئيس السوري بشار الأسد أن روسيا "ستواصل تقديم الدعم الشامل لسوريا الصديقة في الحرب ضد الإرهاب الدولي، وكذلك في ضمان تسوية سياسية شاملة وإعادة الإعمار بعد الصراع".

المصدر: kremlin.ru