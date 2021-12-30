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حفل زفاف فخم لابنة رئيس مصر السابق بحضور السيسي (فيديو)

أخبار العالم العربي

حفل زفاف فخم لابنة رئيس مصر السابق بحضور السيسي (فيديو)
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شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقرينته انتصار السيسي احتفال عقد قران ياسمين ابنة الرئيس المصري السابق المستشار عدلي منصور، حيث وقع السيسي على وثيقة الزواج كشاهد.

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ووفقا للفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كشاهد على عقد القران أثناء الاحتفال.

وعقد القران، في دار القوات الجوية وسط التزام كامل بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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