"قسد" تختطف عددا من المقيمين في مخيم الهول للاجئين

داهمت مجموعات مسلحة من "قوات سوريا الديمقراطية- قسد" عدة أقسام في مخيم الهول للاجئين الذي تسيطر عليه بريف الحسكة الشرقي واختطفت عددا من المقيمين فيه.

وذكرت مصادر محلية لـ"الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون" السوري، أن "مجموعات مسلحة من "قسد" داهمت بوقت متزامن عدة أقسام في مخيم الهول واختطفت عددا من المقيمين بينهم امرأتان وعدة أطفال واقتادتهم إلى جهة مجهولة".

المصدر: "الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون" في سوريا