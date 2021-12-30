الشامي يعلن موعد زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعادة الشامي، اليوم الخميس، عن زيارة ستقوم بها بعثة موسعة من صندوق النقد الدولي لبيروت خلال شهر يناير المقبل.
وقال الشامي بعد لقائه الرئيس ميشال عون: "المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستتعمق أكثر خلال زيارة ستقوم بها بعثة موسعة من الصندوق لبيروت خلال شهر كانون الثاني المقبل ونحن نحضر مختلف الملفات لتكون جاهزة لهذه المفاوضات على أمل أن نصل إلى اتفاق بأسرع وقت ممكن".
نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي بعد لقائه الرئيس عون: المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستتعمّق أكثر خلال زيارة ستقوم بها بعثة موسعة من الصندوق لبيروت خلال شهر كانون الثاني المقبل، ونحن نحضّر مختلف الملفات لتكون جاهزة لهذه المفاوضات على أمل أن نصل الى اتفاق بأسرع وقت ممكن pic.twitter.com/QNzTprZGGd— Lebanese Presidency (@LBpresidency) December 30, 2021
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.