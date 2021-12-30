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الشامي يعلن موعد زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان

أخبار العالم العربي

الشامي يعلن موعد زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان
المصدر: موقع الرئاسة اللبنانية
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أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعادة الشامي، اليوم الخميس، عن زيارة ستقوم بها بعثة موسعة من صندوق النقد الدولي لبيروت خلال شهر يناير المقبل.

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وقال الشامي بعد لقائه الرئيس ميشال عون: "المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستتعمق أكثر خلال زيارة ستقوم بها بعثة موسعة من الصندوق لبيروت خلال شهر كانون الثاني المقبل ونحن نحضر مختلف الملفات لتكون جاهزة لهذه المفاوضات على أمل أن نصل إلى اتفاق بأسرع وقت ممكن".

المصدر: RT

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